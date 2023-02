2023年02月27日 09時00分 ネットサービス

「GitHubを使ったから」という理由で学生ウェブマスターコンテスト出場を目指した高校生たちが失格になってしまう



GitHubは世界最大規模のソフトウェア開発プラットフォームであり、2023年1月にはGitHubのアクティブユーザー数が1億人を突破しました。ところが、非営利団体のTechnology Student Association(TSA)が主催するウェブマスターコンテスト出場を目指していた高校2年生のIfedolapo Shiloh Olotuさんが、「GitHubを使った」という理由でコンテストを失格にされてしまった経緯について語っています。



同じ高校に通うOlotuさん、Ben Nasseさん、Nolan Yeeさんらのチームは、2023年のTSAウェブマスターコンテストに向け、ウェブ開発に熱心に取り組んできました。TSAウェブマスターコンテストは、まず地域のチーム同士で争われ、勝ち抜いたチームが州のコンテストに進出し、そこも勝ち抜けば全国大会に進出できるとのこと。高校2年生の12月に入ってからはチーム全員がウェブ開発に情熱を注ぎ、全国まで行けると確信していたそうです。





Olotuさんのチームが開発したのは、「Armstrong(アームストロング)」という架空の会社の公式ウェブサイトです。「『Space Tourism: a company that will make you an astronaut.(宇宙旅行:あなたを宇宙飛行士にする会社)』というメッセージを掲げ、宇宙飛行士になりたい人向けの訓練プログラムを提供している」という内容になっています。



Olotuさんたちが開発したウェブサイトはGitHubからホストされており、実際に以下で見ることができます。



Olotuさんたちは地域予選を突破できると信じて興奮しながら審査の日を待っていたものの、2023年2月18日(土)に発表された参加チームリストに、そもそも自分たちのチームが入っていないことに気づきました。混乱したOlotuさんたちは、2月20日(月)にTSAの地域コーディネーターにメールで問い合わせたとのこと。すると、コーディネーターは「あなた方のエントリーは『テンプレートエンジンのウェブサイト・ツール・サイトの使用』で失格となりました」と返信したそうです。



しかし、Olotuさんたちはウェブサイトを自分たちの手でコーディングしており、テンプレートなどは使っていませんでした。Olotuさんたちは何かの間違いだろうと思い、信頼性を高めるためにウェブサイトのフッターにGitHubリポジトリへのリンクを挿入。再度自分たちのウェブサイトについて説明してどこが失格の原因となったのかを尋ねると共に、再検討を求めるメールを送信しました。しかし、コーディネーターは「決定は最終的なものです」と答え、再検討は認められませんでした。



Olotuさんは、「その時のチーム全体の気持ちを表す言葉は、『落胆』『困惑』そして『敗北』でした。しかし、これで終わるわけにはいきません!私たちは何カ月ものこのプロジェクトに取り組んできたからです」と述べており、その後も地域コーディネーターに状況を問い合わせるメールを送信したとのこと。するとコーディネーターは、高校のテクノロジー教育担当教員には失格の理由が伝えられていると答えました。



学校と訪れて現在の状況を説明したOlotuさんに、教員は「ええ、あなたたちの提出物を判断したのは私でした。テンプレートエンジンのGitHubを使用したことで失格となりました」と答え、TSAウェブマスターコンテストの(PDFファイル)公式ルールブックにもそう記載されていると指摘したそうです。



実際にルールブックを確認すると、「テンプレートエンジンのウェブサイトやツール、そしてテキストやマークダウン、スクリプトからHTMLを生成するサイトの使用は許可されていません(Webs・Wix・Weebly・GitHub・Jekyll・Replitなど)」と記されています。





確かにOlotuさんたちはコードやウェブサイトをホストするためにGitHubを使用したものの、テンプレートエンジンとして使ったわけではありません。このルールに驚いたOlotuさんは、皮肉交じりに「初めて聞いたでしょうが、GitHubは、Gitを使ったコードのコラボレーションやバージョン管理を行う業界標準のホスティングサービスではありません。GitHubは、WixやWeeblyのようなテンプレートエンジンなのです」と述べています。



Olotuさんは教員に対し、あくまでGitHubはコードとウェブサイトのホストに利用しただけであり、自分たちが最初からウェブサイトを作った証拠もあると説明しました。しかし、教員はもう手遅れだとして、来年また頑張るように伝えたとのこと。



残念ながらTSAウェブマスターコンテストへの出場はかないませんでしたが、一連の経緯を海外掲示板のRedditに投稿したところ、多くの人々から励ましの言葉やアドバイスを得られました。また、結果的に作成したウェブサイトには1日で3万件を超えるアクセスがあったとのことです。



