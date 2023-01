GitHubを使う開発者が1億人を突破

ソフトウェア開発プラットフォーム「GitHub」を使う開発者の数が1億人に達しました。Microsoftの2023年第1四半期(2022年7月~9月)の決算発表で アクティブユーザー数が9000万人に到達 したことが報告されており、そこから3カ月での達成となります。 100 million developers and counting | The GitHub Blog https://github.blog/2023-01-25-100-million-developers-and-counting/

2023年01月29日 23時00分00秒 in ネットサービス, Posted by logc_nt

