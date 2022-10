GitHubのアクティブユーザー数が9000万人に到達、Microsoftによる買収前から3倍以上に増加

Microsoftが2023年第1四半期(2022年7月~2022年9月)の決算を発表しました。決算発表の中ではMicrosoftが2018年に 買収 したソフトウェア開発プラットフォーム「GitHub」のアクティブユーザー数が9000万人に達したことも発表されています。 FY23 Q1 - Press Releases - Investor Relations - Microsoft https://www.microsoft.com/en-us/Investor/earnings/FY-2023-Q1/press-release-webcast Microsoft says GitHub now has a $1B ARR, 90M active users | TechCrunch https://techcrunch.com/2022/10/25/microsoft-says-github-now-has-a-1b-arr-90m-active-users/?guccounter=1 Microsoftが発表した2023年第1四半期の収益が以下。全体の収益は前年同期比11%増の501億ドル(約7兆4300億円)で、部門別の収益は生産性およびビジネスプロセス部門が前年同期比9%増の165億ドル(約2兆4500億円)、インテリジェントクラウド部門が前年同期比20%増の203億ドル(約3兆100億円)、パーソナルコンピューティング部門が前年同期比0%増の133億円(約1兆9700億円)でした。

2022年10月26日 12時22分00秒 in ネットサービス, Posted by log1o_hf

