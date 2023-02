中国企業が続々とChatGPTっぽいスタイルの製品を開発中

人間との自然な対話が可能な対話型AI「ChatGPT」は登場からわずか2ヶ月で1億人以上のアクティブユーザー数を 獲得 し、世界各国で人気を博していることが明らかになっています。GoogleがChatGPTに対抗する「 Bard 」を発表したことが報じられている中で、中国のテクノロジー企業も続々とChatGPT風のAIを開発していることが分かりました。 Chinese tech majors rushing to prove tech similar to ChatGPT · TechNode https://technode.com/2023/02/10/alibaba-baidu-netease-iflytekchinese-companies-rushing-to-prove-they-have-tech-similar-to-chatgpt/ Chinese e-commerce giant JD.com to launch ChatGPT-style product https://www.cnbc.com/2023/02/10/chinese-e-commerce-giant-jdcom-to-launch-chatgpt-style-product.html 中国のテクノロジー関連情報を掲載するTechNodeによると、中国ではChatGPTが公式に提供されていないにもかかわらず、ChatGPTは国内の話題を席巻している状態だとのこと。 中国でも人気のChatGPTに対抗するかのように、検索エンジン大手の百度(Baidu)がChatGPTのような技術をBaiduに統合することを 明らかにしました 。Baiduは2022年12月にAIチャットボット「 ERNIE bot/Wenxin Yiyan 」の開発を始めており、中国語と英語でトレーニングした独自のAIを検索に取り込んで「検索体験に革命をもたらす」と意気込んでいます。

2023年02月13日 19時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1p_kr

