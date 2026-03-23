2026年03月23日 12時46分 AI

TencentがWeChatにOpenClawベースのAIエージェントを統合した「微信ClawBot」を発表、10億人を超えるユーザーがWeCahtを通じてAIエージェントへの指示が可能



中国のTencentが同社のメッセージングプラットフォームであるWeChatにOpenClawを統合した新ツール「微信ClawBot」を発表しました。これにより、ユーザーはアプリを切り替えることなく、WeChatから対話を通じて様々なタスクを実行できるようになります。





Today, we are officially opening the capability to integrate #OpenClaw into #Weixin.



With the launch of the #WeixinClawBot, users can use Weixin as a dedicated messaging channel for OpenClaw.



Now, you can send and receive messages with OpenClaw just like texting a friend.… pic.twitter.com/rIE0Tn3Amq — WeChat (@Weixin_WeChat) March 22, 2026





.@Weixin_WeChat now supports OpenClaw ????



Install the #WeixinClawBot plugin, scan a QR code or run a command to connect, and you're all set to chat with ???? right in Weixin.



QClaw, WorkBuddy, Lighthouse and more are rolling out support. Give it a try. pic.twitter.com/8lKlFJLJTO — Tencent AI (@TencentAI_News) March 22, 2026



Tencent integrates WeChat with OpenClaw AI agent amid China tech battle | Reuters

https://www.reuters.com/technology/tencent-integrates-wechat-with-openclaw-ai-agent-amid-china-tech-battle-2026-03-22/



Tencent integrates OpenClaw into WeChat for Chinese users - The Economic Times

https://economictimes.indiatimes.com/tech/internet/tencent-integrates-openclaw-into-wechat-for-chinese-users/articleshow/129730190.cms



OpenClawはパソコン操作やスマートフォン連携による様々な作業を自動化できるAIエージェントフレームワークです。OpenClawは中国を中心に「ロブスターを育てる」という愛称で爆発的な流行を見せており、ハイテク都市で知られる広東省・深圳では中国の各企業がOpenClawの導入支援ツールを公開したり、OpenClawの新規セットアップを手助けするサービスが路上で提供されたりしていることが報じられました。



中国で「OpenClaw」ブーム到来、AI研究機関がOpenClawの導入支援ツールを公開して深圳ではOpenClawの初期設定を求める長蛇の列も - GIGAZINE





Tencentによれば、ユーザーは微信ClawBotを用いることで、検索エンジンや文書ツールを個別に起動する代わりに、WeChatの画面上でファイルの転送やメール送信、データ分析、予約といったアクションを完結させることが可能になるとのこと。





今回の動きは、AlibabaやBaiduといった競合他社がLLM(大規模言語モデル)の能力で先行する中、Tencentが日常生活に密着したアプリにエージェントAIを埋め込む戦略を強化していることを示唆しています。Alibabaは複雑なビジネスプロセスを調整するWukong(悟空)を、BaiduはOpenClawをベースにしたスマートホームやモバイル向けのエージェント製品をそれぞれ発表しており、中国のテック企業間ではAIエージェントが主要な主戦場となっています。



TencentはAIを重要な成長エンジンと位置付け、2025年の180億元(約4170億円)の投資に続き、2026年にはAI関連の資本支出を倍増させる計画を立てています。また、同時にユーザーのプライバシーや計算能力の確保に関する課題も認めているとのことです。

