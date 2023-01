幸せホルモン「セロトニン」を食事でブーストすることは可能？

神経伝達物質の1つである セロトニン は、他の神経伝達物質であるドーパミンやノルアドレナリンの働きを制御し精神を安定させることから、メディアでは「幸せホルモン」と紹介されることがあります。そんなセロトニンを食事や生活習慣で増やすというのは魅力的な考えですが、それが実際に可能かについて専門家が解説しました。 Can you actually 'boost' serotonin? | Live Science https://www.livescience.com/can-you-boost-serotonin ・目次 ◆1:そもそもセロトニンとはどんな物質? ◆2:セロトニンはどのように作用する? ◆3:セロトニンが不足するとどうなる? ◆4:セロトニンを「ブースト」するには? ◆1:そもそもセロトニンとはどんな物質? アメリカ・イリノイ州の医療機関であるRelief Mental Healthで最高医療責任者を務めている神経精神科医のテレサ・ポプラウスキー氏によると、セロトニンは脳と腸から放出される化学物質で、細胞同士のコミュニケーションを担っているとのこと。 脳での働きが注目されることが多いセロトニンですが、体内にあるセロトニンのほとんどは腸に存在しており、脳に存在するセロトニンは1~2%程度とのこと。資料によっては10%としているものもありますが、いずれにせよ大半が腸で機能しています。 また、セロトニンはどこで作られるのかによっても作用を変えます。ポプラウスキー氏は「脳で作られたセロトニンは神経伝達物質として作用しますが、腸で作られたセロトニンはホルモンとして作用します」と話しました。

2023年01月22日 23時00分00秒 in サイエンス, 食, Posted by log1l_ks

