「ブルーアーカイブ」TVアニメ化決定でティザービジュアル公開

©NEXON Games Co., Ltd 「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」は開発をNEXON Games、運営をYostarが担当する人気のスマートフォン向け「学園×青春×物語RPG」。 ブルーアーカイブ -Blue Archive-(ブルアカ) https://bluearchive.jp/ 数千の学園が集まってできた学園都市「キヴォトス」で起こる様々な事件・事故を解決する連邦捜査局「シャーレ」の活躍を描いていて、プレイヤーは「シャーレ」の顧問教師として赴任することになり、「シャーレ」を通じて少女たちとの親密度を高めて信頼関係を築き、「キヴォトス」で起こる事件・事故を解決していく内容となっています。

2023年01月22日 22時18分00秒 in 動画, アニメ, ゲーム, Posted by logc_nt

