シャニマスのアイドル26人全員登場の新ゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism」発表

2023年5月19日(金)12時から5月23日(火)14時59分まで、Demo版テストプレイが実施されます。募集人数は8000人で、応募者には「シャニマス」で利用可能な「限定SSRアイドル入り無料10連ガシャチケット」などのアイテムがプレゼントされます。募集期間は5月7日(日)23時59分までです。 【シャニソン】最新作『アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism』Demo版 テストプレイ参加者募集中! | 【公式】アイドルマスター ポータル(アイマス) https://idolmaster-official.jp/news/01_8462 THE [email protected] ™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.

2018年から展開中のアイドルプロデュースゲーム「 アイドルマスター シャイニーカラーズ 」(シャニマス)の新シリーズとして「 アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism 」(シャニソン)が鋭意開発中であることが、2023年4月29日(土)に開催された「アイドルマスターシャイニーカラーズ新作ゲーム制作発表会」で明らかになりました。 アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism(シャニソン)公式サイト | バンダイナムコエンターテインメント公式サイト https://shinycolors-song-for-prism.idolmaster-official.jp/ プレイヤーは芸能事務所283(ツバサ)プロダクションのプロデューサーとなり、アイドルたちをレッスンやお仕事を通してプロデュース(育成)し、リズムゲームを通して輝かせていくことになります。

2023年04月29日 22時26分00秒 in 動画, ゲーム, Posted by logc_nt

