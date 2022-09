Adobeが2兆円超えでデザインツール「Figma」を買収、Figmaブランドは存続の予定

Adobeがデザイン管理ツール「 Figma 」を200億ドル(約2兆8600億円)で買収することを発表しました。Figmaの開発はAdobeによる買収後も続くことが明言されていますが、Adobeが開発しているFigmaの類似サービス「 Adobe XD 」の今後については明らかにされていません。 Adobe - Adobe to Acquire Figma https://news.adobe.com/news/news-details/2022/Adobe-to-Acquire-Figma/default.aspx A New Collaboration with Adobe https://www.figma.com/blog/a-new-collaboration-with-adobe/ Figmaは複数人で同時にアプリやウェブページのプロトタイプを作成したり、アイデアを共有したりできるデザイン管理ツールです。Figmaは日本を含む世界中で広く利用されており、2022年には 日本語版の公式Twitterアカウント を開設するなどコミュニティ活動も積極的に展開しています。

2022年09月16日 11時09分00秒 in ソフトウェア, ウェブアプリ, デザイン, Posted by log1o_hf

