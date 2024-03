Adobe PhotoshopやIllustratorの代替ツールとして人気の「Affinity」をCanvaが買収

Canva Acquires Affinity Design Adding AI Tools to Portfolio as It Rivals Adobe - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-26/canva-acquires-affinity-design-suite-in-push-to-rival-adobe Canvaはウェブブラウザ上でさまざまなデザインが可能なサービスで、誰でも簡単にバナーやSNS用の画像を制作できるのが売りです。2023年にはAIによる画像生成機能も搭載してユーザー数を伸ばし、2023年におけるCanvaの年間収益は21億ドル(約3200億円)を超え、2024年1月の時点で月間約1億7000万人のアクティブユーザーを抱えています。 Affinityはデザインツールの「Affinity Designer」、写真編集ツールの「Affinity Photo」、DTPツールの「Affinity Publisher」で構成される有償のクリエイティブスイートで、Windows・Mac・iPad向けにリリースされています。AffinityはそれぞれAdobeのIllustrator・Photoshop・InDesignの代替ツールとして知られており、特に月額課金型のAdobeと違って買い切り型という点で人気を得ています。

オンラインデザインプラットフォーム「 Canva 」が、クリエイティブスイート「 Affinity 」を買収したと発表しました。 Welcome to Canva, Affinity! https://www.canva.com/newsroom/news/affinity/

・関連記事

生成AI「Adobe Firefly」を使った画像生成や生成塗りつぶしなどの機能が使える「Adobe Express」モバイル版のベータ版が登場 - GIGAZINE



Adobeによる買収計画が立ち消えたデザインツール「Figma」の未来をCEOが語る、Adobeから支払われた1500億円を何に使うのか? - GIGAZINE



ついにAdobe Creative Cloudのサブスクをキャンセルする方法について規制当局が調査に乗り出す、あまりにもめちゃくちゃなルールをユーザーに押し付けているため - GIGAZINE



「AdobeのFigma買収は市場競争の妨害」とイギリスの規制当局が認定 - GIGAZINE



Photoshop起動時に「この表情ファイルは不良か、破損しています」という謎のポップアップが出続けたのでAdobe公式に問い合わせてみた - GIGAZINE

2024年03月27日 10時43分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, デザイン, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.