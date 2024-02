2024年02月20日 08時00分 ソフトウェア

Adobeによる買収計画が立ち消えたデザインツール「Figma」の未来をCEOが語る、Adobeから支払われた1500億円を何に使うのか?



デザインツールの「Figma」はAdobeによって買収されることを2022年9月に発表しましたが、2023年12月には買収計画が撤回されました。買収計画撤回後のFigmaの未来について、ディラン・フィールドCEOが海外メディアのThe Vergeに語っています。



Figmaは複数人で同時に編集しながら製品のプロトタイプを作成したりアイデアを共有できるツールです。2023年6月にはGoogleとFigmaが提携して日本とアメリカの子ども向けに製品を無償提供することを発表するなど、教育にも力を入れています。





そんなFigmaは、Adobeによって買収されることが2022年9月に発表されました。買収額は200億ドル(約3兆円)と発表されており、大規模な買収計画に注目が集まっていました。



しかし、AdobeによるFigmaの買収に対しては「競合他社を排除し市場を独占するための計画ではないか」という指摘が寄せられ、アメリカ司法省やEUの独占禁止法関連当局によって独占禁止法違反に関連する調査が進められることとなりました。



2023年11月にはイギリスの競争・市場庁が「AdobeによるFigmaの買収は市場競争を妨げる可能性がある」という暫定的な調査結果を公表。Adobeは独占禁止法違反の疑いを拭い去るために「Creative CloudパッケージにFigmaを含めない」「Figmaの競合サービスである『Adobe XD』を売却する」といった対応を提案していたようですが、2023年12月には買収を断念して10億ドル(約1500億円)の契約解除手数料を支払うことが正式に決まりました。



Figmaのディラン・フィールドCEOによると、Adobeから支払われた10億ドルは「Figmaの事業を拡大するための戦略的買収」の資金にあてがわれる予定とのこと。また、The Vergeの「数年以内に株式上場する予定はあるか?」という問いに対しては「ベンチャー企業がたどる道は『買収される』か『上場する』のいずれかです。私たちは買収の道はすでに探り尽くしてします」と回答しています。



さらに、「今後Adobeとの業務提携の可能性はあるのか?」という質問に対しては「(Adobeと業務提携するというアイデアは)良いものです。私はAdobeで働く人々のの大ファンです。私はAdobeが大規模な製品を構築して市場にサービスを提供した方法について、多くを学びたいと考えていました」「FigmaとAdobe間で最初に交わされた会話は『パートナーシップを提携するために何ができるだろうか?』というものでした。まだ計画はありませんが、その探求を続けること関して多大な熱量を持っています」と回答し、Adobeと何らかの形で協力する可能性を示唆しています。



なお、フィールドCEOはFigmaへの追加を検討している機能として「AIを用いて製品設計する機能」「AIを用いてタスクを効率化する機能」などAI関連の機能を挙げています。一方で独自のAIモデルを構築することには消極的で、「GPT-4などの既存のモデルを利用すれば十分」とも述べています。