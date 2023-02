2023年02月24日 12時05分 ソフトウェア

Adob​​eのFigma買収は独占禁止法違反だとしてアメリカ司法省が訴訟を準備していると報じられる



Adobeが2022年9月15日に発表したデザイン管理ツール・Figmaの買収に対し、アメリカ司法省は独占禁止法違反の疑いでAdobeを提訴する準備を進めていることが報じられています。



PhotoshopやIllustratorなどの成功でデザイン向けソフトウェア市場で一大企業となったAdobeは2022年9月15日に、アプリやウェブページのインターフェース設計に使用されるデザインツールを開発するスタートアップのFigmaを200億ドル(約2兆7000億円)で買収しました。



ニュースメディア・Bloombergは、「アメリカ司法省がAdobeによるFigmaの買収に対し、クリエイターが使用することができるデザインソフトウェアの選択肢を減らすことにつながると懸念しています」と述べています。また、ロイターは「インターフェース設計に使用されるFigmaの買収によって、Aodbeは台頭する競合他社を市場から排除することができます」と述べています。



なお、これまでAdobeはFigma以外にも競合他社の買収を行なってきました。2005年にはFlashやShockwave、Dreamweaverなどを開発していたライバル企業のMacromediaを買収しています。



AdobeによるFigmaの買収に対しては、アメリカの規制当局による調査が行なわれただけでなく、EUやイギリスでも独占禁止法による調査が実施される予定だと報じられています。



一方でAdobeの広報担当者は「Adobeはクリエイティブツールの開発を行う一方、Figmeはインタラクティブな製品設計を行なうなど、両社は全く異なる製品分野に焦点を当てています。これからもAdobeはアメリカやイギリス、EUの規制当局と建設的かつ協力的な議論を行ない、Figmaの買収を予定通り2023年に完了する予定です。」と発表しました。





この件に関し、アメリカ司法省はコメントを控えています。なおBloombergによると、Adobeに対する訴訟は早ければ2023年3月にも提起される可能性があるとされています。