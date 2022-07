Amazonが顧客の監視カメラの映像をユーザーの許可も令状も無しに開示

ドアベルとセキュリティカメラを一体化したAmazonの「 Ringシリーズ 」は、在宅中はもちろん外出先でもスマートフォンから自宅内や玄関先の様子を確認できるアイテムですが、AmazonはRingが取得したユーザーの映像を法執行機関に提供していたことが報じられました。映像の提供は2022年内だけで11回行われていることが分かっており、いずれもユーザーの許可および警察の令状なしに行われています。 Amazon handed Ring footage to police without user consent | KOMO https://komonews.com/news/local/amazon-handed-ring-footage-to-police-without-user-consent マサチューセッツ州で民主党の上院議員を勤めるエドワード・マーキー氏は2022年6月ごろ、IoT対応の監視カメラ「Ringシリーズ」と法執行機関との関わりについて質問する文書をAmazonに対し送りました。そのやりとりの一環として提出されたAmazonからの回答を、2022年7月13日にマーキー氏が公表しました。

2022年07月14日 12時30分00秒 in ハードウェア, セキュリティ, Posted by log1e_dh

