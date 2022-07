2022年07月28日 10時50分 ハードウェア

Googleは令状なしで監視カメラ映像を警察に提供する用意がある



Amazonが自社製監視カメラで顧客が撮影した映像を、警察など法執行機関からの提供要求があったときに、ユーザーの許可も令状もなしに開示したことが明らかになっていますが、これに続いて、Googleも同様に要求があれば令状がなくても監視カメラ映像を法執行機関に提供する用意があることがわかりました。



通常、監視カメラの映像の提供を受けるにあたって、法執行機関はデータの引き渡し以前に、提供者に対して令状や召喚状、裁判所命令を提示する必要があります。





しかし、Amazonはドアベルと監視カメラが一体になった製品「Ring」シリーズを利用して顧客が撮影した映像を、令状なしに法執行機関に提供していました。提供回数は2022年に入っての7カ月だけで11回に上ります。



報道によると、Googleは過去にデータ提供を行ったことはないものの、Amazonと同様に、令状なしに監視カメラ映像を法執行機関に提供できるようプライバシーポリシーに例外規定を設けているとのこと。



以下の「緊急時の情報リクエスト」が該当する規定で、「Googleは、誰かが死亡することまたは重大な身体的危害を受けることを防止できると合理的に判断した場合には、政府機関に情報を提供することがあります」となっています。



同じように監視カメラ製品を扱うメーカーでも、AppleやAnker、Arlo、Wyzeはデータ提供にあたり令状が必要であることがわかっています。



IT系ニュースサイト・The Vergeによると、Googleの広報担当者キンバリー・テイラー氏は「緊急事態が発生して、(監視カメラ製品である)Nestのデータ提供が問題解決に必須だというのであれば、Googleは利用規約に基づき、データを当局に提供することが認められています。過去に我々はそういったこと(令状なしのデータ提供)はしたことがありませんが、その権利を留保することが重要です」と述べたとのことです。