Amazon Ringが監視に対する反発を受けFlock Safetyとの提携を解消



Amazonのセキュリティブランド「Ring」が、セキュリティ企業Flock Safetyとの提携を解消することを明らかにしました。2025年10月にこの提携を発表して以来、Ringは監視社会を嫌う人々からの反発に直面していました。



Flock Safetyは車両のナンバープレートを追跡するシステム等を提供する大手セキュリティ企業です。防犯をうたう企業ですが、一部の市民から監視社会の強化につながるとして反発され、近年はアメリカ合衆国移民・関税執行局(ICE)に監視カメラのアクセスを許可していると報じられたことから、ICEへの反発と併せて世間の激しい怒りに直面しています。



Ringは、「コミュニティリクエスト」という自社提供のプロセスでFlock Safetyとの提携を発表していました。コミュニティリクエストは、犯罪が起きた場合に公安機関がユーザーに対して情報を募ると、ユーザーは匿名化された情報を任意で提供できるという捜査活動支援プロセスです。Flock Safetyと提携することで、既にFlock Safetyのシステムを使用している機関へ迅速にコミュニティリクエストを提供できることが期待されていました。



ところが、Flock SafetyがRingと提携したことで、一部の過激なRingユーザーはRing製品を捨てると宣言し、製品を壊すよう促す活動を実施。RingからFlock Safetyへ、Flock SafetyからICEへ映像が渡るのではないかという懸念も生じ、Ringが「当社はICEと提携しておらず、ICEに動画、フィード、バックエンドへのアクセスを提供しておらず、動画も共有していません」と声明を出す事態にまで発展しました。



反発を受け、2026年2月、RingはFlock Safetyとの提携解消を発表。「包括的な見直しの結果、Flock Safetyとの統合には当初の想定よりも大幅に多くの時間とリソースが必要であると判断しました。そのため、両社は協議のうえ、計画していた統合を中止することを決定しました」とRingは伝えています。



また、当初から懸念のあった「Flock Safetyへ既に映像が共有されているのでは」という問題に関しては、「今回の統合はまだ始まってもいなかったため、Ringの動画がFlock Safetyに送信されたことは一度もありませんでした」と明言されています。





Ringは「コミュニティリクエストは、Ringの使命の中核をなす機能であり続けています。捜査への協力要請に応じて、Ringカメラの所有者が動画を地元警察と共有するかどうかを選択できる仕組みですが、要請を無視することも可能です。参加は常に任意です。実際に、この機能を活用して近隣住民が緊急時に協力し合った事例もあります。2025年12月にブラウン大学付近で銃撃事件が発生した際、警察はコミュニティリクエストを通じて協力を呼びかけ、数時間以内に7人の住民が応じ、事件の重要な瞬間を捉えた168本の動画を共有しました。そのうちの1本の動画から新たな重要証人が特定され、警察が容疑者の車両を特定し、事件を解決する手がかりとなりました。銃撃犯が逃走中という状況下で、地域社会は安全に対する不安に直面していました。映像共有を選択した住民は、脅威を排除し、地域の安全を回復するうえで重要な役割を果たしました。当社は今後も、強固なプライバシー保護と機能の透明性を維持しながら、近隣住民同士が助け合えるツールの構築に注力してまいります。また、将来的なパートナーシップについても、お客様の信頼、安全、そしてプライバシーの基準に合致しているかを慎重に評価し続けます」と伝えました。

