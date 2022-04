Wikipedia編集者が運営に「仮想通貨の寄付の受け付け停止」を要求する投票が賛成多数で決議される

インターネット百科事典・Wikipediaを運営するウィキメディア財団に対し、仮想通貨による寄付の受け入れ停止を求める案についての投票が行われ、232対94の賛成多数で決議されました。Wikipediaのコミュニティは、仮想通貨のマイニングにエネルギーがかかりすぎることを、主な問題点として挙げています。 Requests for comment/Stop accepting cryptocurrency donations - Meta https://meta.wikimedia.org/wiki/Requests_for_comment/Stop_accepting_cryptocurrency_donations Wikipedia community votes to stop accepting cryptocurrency donations [Updated] | Ars Technica https://arstechnica.com/tech-policy/2022/04/wikipedia-community-votes-to-stop-accepting-cryptocurrency-donations/ 広告収入に頼らず、主に寄付を財源として運営されているWikipediaに対し、インターネット上からは 仮想通貨で寄付をしたい という声が上がっていました。これを受けて、Wikipediaは2014年8月に、ビットコインでの寄付に対応したことを発表しました。 度々寄付を募っているWikipediaが仮想通貨Bitcoinでの寄付に対応 - GIGAZINE

2022年04月14日 11時25分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

