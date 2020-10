世界初の「国家中央銀行発行のデジタル通貨」が誕生

バハマ中央銀行eソリューション部門のアシスタントマネージャーであるChaozhen Cehn氏は「私たちは、本当に主権国家として必要なものに合わせて努力と解決策を考えなければなりませんでした」と述べ、「CBDCは、銀行にアクセスできない住民に、デジタル決済インフラストラクチャや銀行インフラストラクチャへのアクセスを提供するのに役立ちます」とコメントしています。 CBDCの導入を検討しているのはバハマだけではありません。特に中国は、ビットコインなどの仮想通貨市場を規制する目的で、「デジタル人民元」を発行するプロジェクトを進めており、2022年の北京冬季オリンピックに合わせてテストが行われる可能性を、海外メディアのBloombergが報じています。 China Is Making Cryptocurrency to Challenge Bitcoin and Dollar - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-01/china-is-making-cryptocurrency-to-challenge-bitcoin-and-dollar 一方で、アメリカは「デジタルドル」に関して慎重な姿勢を見せており、 連邦準備銀行 頭取であるジェローム・パウエル氏は国際通貨基金の年次総会のパネルディスカッションで「アメリカがCBDCをどの国にも先駆けて発行することよりも、間違いのないように発行することがより重要です。アメリカドルは世界の 準備通貨 であり、アメリカドルに関連するものはCBDCの立ち上げを含め、世界全体に大きな影響を及ぼします」とコメントしています。 なお、Sand Dollarはウニの一種である スカシカシパン の英名で、スカシカシパンはバハマ中央銀行のロゴにも採用されています。

World's First Central Bank Digital Currency Launches In Bahamas: What's 'Sand Dollar'? https://www.ibtimes.com/worlds-first-central-bank-digital-currency-launches-bahamas-whats-sand-dollar-3065850 バハマ中央銀行によれば、Sand Dollarのプラットフォームは、 ブロックチェーン 技術を得意とするソフトウェア開発企業・ NZIA が設計したとのこと。Sand Dollarは多要素認証セキュリティで保護され、携帯電話から口座にアクセスできます。 バハマ中央銀行によって承認された電子マネー支払いシステムに対応した店舗すべてでSand Dollarを使って支払うことができ、取引手数料もごくわずかだとのこと。なお、バハマの国民およそ39万3000人のうち90%が個人の携帯電話を所有しているそうです。

カリブ海に浮かぶ バハマ諸島 を領有する バハマ で、世界初の「 中央銀行 が支援するデジタル通貨(CBDC) 」となる「 Sand Dollar 」が、2020年10月20日に発行されました。 Project Sand Dollar- Central Bank of the Bahamas https://www.centralbankbahamas.com/news/press-releases/project-sand-dollar-the-central-bank-identifies-preferred-technology-solutions-provider-for-bahamas-digital-currency

2020年10月23日 16時00分00秒 in メモ, Posted by log1i_yk

