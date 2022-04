2022年04月14日 11時20分 ゲーム

「ポケモンGO」のNianticがキュートで幻想的な生き物を飼育して繁殖させるARペットゲーム「ペリドット」を発表



「Ingress」や「ポケモンGO」といった人気ゲームを開発してきたNianticが、新たにARペットゲーム「Peridot」を発表しました。Peridotはキュートで幻想的な生き物「ペリドット」を飼育して繁殖させるゲームであり、各個体は唯一無二な外見を持っているとのことです。



Peridot

https://playperidot.com/





Introducing Peridot - Explore the World With Adorable Virtual Pets!

https://playperidot.com/en/news/introducing-peridot



Pokémon Go developer Niantic is making an AR pet game called Peridot - The Verge

https://www.theverge.com/2022/4/13/23021722/peridot-niantic-ar-pet-game-iphone-android-pokemon-go



Peridot: Niantic’s latest AR game is set to soft launch this April 2022

https://gamingonphone.com/news/peridot-is-a-new-ar-game-by-niantic-ready-to-make-a-soft-launch-in-april-2022/



Peridotは、「ペリドット」と呼ばれる不思議な生き物の世話をして繁殖させるというゲームであり、海外メディアのThe Vergeは「ポケモンGOがたまごっちと組み合わさり、現実世界とARの要素が投げ込まれたと考えてください」と説明しています。PeridotはNianticのオリジナルIP作品であり、同社が公開したAR開発者向けプラットフォーム「Lightship」を利用して構築されているとのこと。



Nianticが公開した以下のムービーを見ると、Peridotについてのイメージがつかめます。



Peridot | Official Announcement Teaser - YouTube





シャボン玉で遊ぶ少女の横に浮かんでいる不思議な生き物がペリドットです。Nianticの公式ページには、「数千年もの眠りの後、ペリドットは彼らが歩き回っていた世界とは大きく異なる世界に目覚めており、彼らを絶滅から守るために私たちの助けが必要です」と記されています。プレイヤーはペリドットに餌を与えたり、一緒に遊んだりして、生まれた時から大人になるまで育てることができるほか、繁殖させて新たな個体を生み出すこともできるとのこと。





少年と共に窓の外を眺めるペリドットには青いヒレのようなものがあり、どことなく魚類をイメージする見た目です。





かと思えば、ネコのような見た目のペリドットもおり、非常に多様な外見のペリドットがいる模様。ペリドットは手作りのアセットと手続き生成によりすべての個体が異なる見た目となっているため、自分が飼育するペリドットは世界に1匹だけのユニークな存在だとのこと。





ペリドットは独自のDNAを持っているそうで、Nianticは「DNAが現実世界でどのように機能するかをパターン化している」と説明しています。繁殖の際には個体が持つDNAや、ペリドットが繁殖を行う「巣」の特徴などが影響し、次世代の個体に特徴が現れるそうです。たとえば、チーター柄の「巣」で生まれた個体はチーターのような柄を持つという風に、巣によって個体の形質が変化するとされています。ペリドットのアーキタイプはクジャク・ヒツジ・ウサギ・カクレクマノミ・ユニコーン・ドラゴンなどさまざまであり、いくつかの珍しいアーキタイプの個体を生み出すには、数世代かけて繁殖する必要があるそうです。





PeridotはLightshipのAR技術を用いて開発されており、プレイヤーはARを通じてペリドットを現実世界と重ね合わせて見られます。また、ペリドットは現実世界に存在する土壌・砂・水・草といった現実世界の要素を認識し、それに応じた行動を取ることができるとのこと。





Peridotの重要なシステムに「desire system(欲望システム)」があります。ペリドットは「短い散歩がしたい」「近所の特定のスポットに行きたい」「トマトを食べたい」といった欲望を持っており、これを満たすことでペリドットとの絆を深め、成長を促すことができるようになっています。





なお、Peridotには「ペリドットを繁殖させて絶滅の危機から救う」というストーリーラインがあるものの、ペリドットが死ぬことはないとのこと。Nianticの上級マネージャーであるZiah Fogel氏は、「このゲームに懲罰的な要素はありません」「ペリドットは決して死にません。代わりに、プレイヤーが戻ってきて自分のペリドットで遊んでくれた場合、それに報酬を与えるようにしています」と述べています。





Nianticは4月下旬に、一部地域のApp StoreとGoogle Playでソフトローンチベータテストを開始し、テストとフィードバックを行い、次第に市場を追加していく予定とのことです。