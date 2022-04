ニンニクの効いた和風ダシが中太麺と絡みあう「駿河湾産釜揚げしらすとベーコンのおだしペペロン」を食べてみた

・関連記事

焦がし醤油×おろしニンニクで豚肉&野菜がモリモリ楽しめるやよい軒「~ガツンとニンニク~やみつき豚キャベ定食」を食べてみた - GIGAZINE



魚介と野菜をたっぷりしっかり食べられる餃子の王将「春の彩 八宝菜」を食べてみた - GIGAZINE



ゆずとレモンのダブル和柑橘の爽やかさが圧倒的なサブウェイ「10種野菜をはさんだタルタルシュリンプ/チキン~野菜ザクザク和柑橘タルタル~」を食べてみた - GIGAZINE



「最強」と銘打たれたどん兵衛「日清の最強どん兵衛 きつねうどん&かき揚げそば」を食べてみた - GIGAZINE

2022年04月14日 12時13分00秒 in 試食, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.