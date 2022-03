2022年03月23日 08時00分 ソフトウェア

M1チップ搭載Macで動作するLinux「Asahi Linux」のパブリックアルファ版が登場



M1チップなどのApple独自SoC「Apple Silicon」を搭載したMacで動作するLinuxの開発プロジェクト「Asahi Linux」が初めてのアルファ版をリリースしました。



The first Asahi Linux Alpha Release is here! - Asahi Linux

https://asahilinux.org/2022/03/asahi-linux-alpha-release/



今回リリースされるAsahi Linuxはアルファ版であり、多くのバグが存在すると予想されます。このため、対象ユーザーは開発者および詳しい知識を持つユーザーとされているほか、バグレポートへの協力が呼びかけられています。なお、インストールするにはバージョン12.3以降のmacOSのターミナルで下記のコマンドを入力すればOK。





curl https://alx.sh | sh



また、システム要件は下記の通りとなっています。



・「M1」「M1 Pro」「M1 Max」チップを搭載(ただしMac Studioは不可)

・macOS 12.3以降かつ管理ユーザーでログインしていること

・53GB以上の空き容量(最終的に利用する容量は3GB~15GB程度)

・インストール中の追加ダウンロードを可能にするインターネット接続



Asahi Linuxの公式ガイドによると、基本はインストーラーに従って操作するだけでOKですが、途中で「One True RecoveryOS(1TR)」モードで再起動を行う必要があるとのこと。インストーラーの指示を熟読するように注意書きが行われています。インストールは下記の3種類の方法で行うことが可能で、いずれを選択してもデュアルブート状態になります。



・Asahi Linux デスクトップ

Plasmaデスクトップおよび全ての基本パッケージがインストールされ、デスクトップ環境が構築されます。さまざまな設定をGUIで操作可能です。rootユーザーにパスワードは設定されていません。



・Asahi Linux Minimal(Arch Linux ARM)

M1チップからの起動に必要な最小限のパッケージだけを導入したArch Linux ARM環境です。root/rootもしくはalarm/alarmでログイン可能で、SSHはデフォルトで無効になっています。



・UEFI環境のみ(m1n1 + U-Boot + ESP)

最小限のUEFIブート環境だけが用意されるため、後からUSBドライブなどを経由して必要なOSをインストール可能です。





アルファ版リリースの時点では下記の機能がサポートされているとのこと。



✅Wi-Fi

✅USB2 (Thunderboltポート)

✅USB3 (Mac Mini Type Aポート)

✅Screen (GPUは利用不可)

✅NVMe

✅Lid switch

✅電源ボタン

✅ビルトインディスプレイ (フレームバッファのみ)

✅ビルトインキーボード/タッチパッド

✅ディスプレイバックライトのon/off

✅バッテリー情報および充電コントロール

✅RTC

✅Ethernet (desktops)

✅SDカードリーダー (M1 Pro/Max)

✅CPU frequency switching

✅ヘッドホンジャック (M1限定でサポート、ProやMaxは不可)

✅HDMI出力 (Mac miniのみ)



また、下記の機能は近いうちに追加予定とのことです。



・USB3

・スピーカー

・ディスプレイコントローラー (バックライトの明るさ調整、V-Sync、適切なDPMS)



上記に記載のないものについてはサポートされておらず、特に下記の機能はサポートしていないと明記されています。



❌DisplayPort

❌Thunderbolt

❌HDMI (MacBookのもの)

❌Bluetooth

❌GPUアクセラレーション

❌ビデオコーデックアクセラレーション

❌ニューラルエンジン

❌CPU deep idle

❌スリープモード

❌カメラ

❌Touch Bar



さらに詳細な情報については、Asahi Linuxのドキュメントwikiに記載されているとのこと。なお、アンインストールするには作成したディスクパーティションを削除するだけでOKとなっています。