他人から「退屈な人」だと思われてしまう趣味・職業が研究により明らかに

ある人が他人から「退屈だ」と見なされる要因としては、その人の実際の性格、退屈だと見なす側の性格や考え方などさまざまな要因が絡みますが、「この職業に就いているということは退屈な人に違いない」といったステレオタイプが原因のケースもあります。500人近くを対象に行った研究により、新たに「退屈な人だと見なされる趣味および職業」が明らかになりました。



エセックス大学のヴァイナント・ティルブルフ氏らは、人々が「退屈だ」と見なす趣味や職業を明確化すべく、男女合わせて約500人の参加者を対象に5つの調査を行いました。1つ目の調査では、115人の参加者らが過去に出会った退屈な人を思い出し、その人に関連する趣味や職業、特徴などを思い出すよう指示されました。また2つ目以降の調査では、いくつかピックアップされた趣味や職業から「その趣味や職業の人がどれほど退屈だと思うか」を7段階で評価するよう求められるといった行動が指示されました。





その結果、参加者らから合計920個の「頑固」「つまらない」「想像力が欠けている」といった特徴、336個の職業、338個の趣味が挙げられました。また、参加者の評価付けなども踏まえて結果を分析したところ、退屈な人だと見なされる代表的な趣味や職業が明らかになりました。



退屈だと見なされる職業一覧が以下。1位がデータ分析業、2位が会計業、3位が税理・保険業という結果です。





退屈だと見なされる趣味一覧が以下で、1位が「睡眠」、2位が「宗教」、3位が「テレビを見ること」という結果に。他にも「数学」「収集」「パズル」などが並んでいます。





なお、退屈だと見なされる人の特徴として挙げられたものの一覧が以下で、1位が「鈍い」、2位が「面白くない」、3位が「趣味がない」という結果になっています。





また、趣味や職業のステレオタイプから「退屈な人」だと見なされる人は、同時に「対人関係に疎い」「能力が低い」と見なされる傾向にあることも分かりました。さらにこのような人は「他人に紹介したくない」「同じ時間を過ごしたくない」と思われることや、一緒に過ごした時間に対価を支払うことを想定した調査で「最も高い金額」を要求されることも多かったとのこと。





ティルブルフ氏らは「退屈な人だと見なされると能力も低いと見なされたり、他人から避けられたりする可能性があります。しかし、例えば納税申告においては会計士は他の職業の人より優れた能力を発揮するなど、印象と現実に関連は見られません」と解説。



「ネガティブな印象にもかかわらず、退屈だと見なされる職業の人々は社会的に重要な役割を果たす必要があるため、メンタルヘルスなどに問題を抱えるリスクが高くなる可能性があります。退屈だと見なされる人々はある程度の支援と共感を受けるべきです」とティルブルフ氏らは述べました。



また、ティルブルフ氏らはゲームという趣味やIT職が時代とともに「退屈」とは見なされなくなる可能性のほか、今回の調査がアメリカ人とイギリス人を対象にしたもののため、例えば「宗教」という趣味が他の国において同等の評価とならない可能性も挙げて、時代や場所によりステレオタイプが異なる可能性を示唆しています。