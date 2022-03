フィンランドで約40年ぶりに原子炉が新規建設され試験運用が開始

by IAEA Imagebank フィンランドの電力会社ティオリスーデン・ボイマが2005年から建設中だった原子炉「オルキルオト3号機」の試験運用が、度重なる延期を経てようやく開始されたことが明らかになりました。フィンランドで新規の原子炉が稼働するのは実に約40年ぶりの出来事です。 Finland starts much-delayed nuclear plant, brings respite to power market | Reuters https://www.reuters.com/world/europe/finland-starts-much-delayed-nuclear-plant-brings-respite-power-market-2022-03-12/

・関連記事

核融合実験炉「ヴェンデルシュタイン7-X」が新世代の核融合炉の実装を後押し - GIGAZINE



「トレーラーで運べる原子炉」の開発をアメリカ国防総省が進めている - GIGAZINE



ドイツが2038年までに84基の石炭火力発電所すべてを停止し、再生可能エネルギーに置き換えていくことに - GIGAZINE



10万年にわたり使用済み核燃料を保管する最終処分場計画をスウェーデン政府が承認 - GIGAZINE



人工の放射性物質を含む雲が北欧上空を覆う、ロシアの原子力発電所が損傷した可能性も - GIGAZINE

2022年03月14日 17時00分00秒 in Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.