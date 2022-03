2022年03月14日 16時45分 メモ

ロシアのエルミタージュ美術館が貸出中の美術品を返却するようイタリアの美術館に要求



ロシア・サンクトペテルブルクにある世界最大級の美術館・エルミタージュ美術館が、イタリアの美術館に貸し出している作品を返還するよう求めていることがわかりました。



報道によれば、返却を求められているのはミラノにあるガッレリア・デイタリア美術館に貸し出されているアントニオ・カノーヴァによる彫像や、パラッツォ・レアーレ(ミラノ王宮)に貸し出されているティツィアーノ・ヴェチェッリオやジョヴァンニ・カリアーニによる絵画、ローマのアルダ・フェンディ財団に貸し出されているパブロ・ピカソの絵画などです。





このうち、ガッレリア・デイタリア美術館で行われているのはエルミタージュ美術館、およびコペンハーゲンのトーヴァルセン美術館との共同企画で、カノーヴァとベルテル・トーヴァルセンの作品にスポットを当てた現代彫刻展です。



パラッツォ・レアーレでの展示は「ティツィアーノと16世紀のヴェネツィア女性像」という企画展によるもの。



アルダ・フェンディ財団はガッレリア・リノセロス・ローマでの「パブロ・ピカソ 若い女 1909」展で、イタリアで初となる「若い女」の展示を行っていました。



イタリアのダリオ・フランチェスキーニ文化大臣は「所有者が作品の返却を求めるのであれば、返却しなければなりません」とコメント。「イタリア・ロシア美術館横断年」に関する活動はすべて即時停止となったとのこと。



なお、エルミタージュ美術館のミハイル・ピョートロフスキー館長から届いた書簡は「ロシア連邦文化省の決定により、すべての海外への貸出品を返してもらわなければならなくなりました。エルミタージュ美術館は文化省に依拠する国立美術館ですから」との内容で、「当方の運送代理店がすべて処理します。この決定により、皆様には大変なご不快とご迷惑をおかけすることになりますが、なにとぞご理解ください」と締められていたそうです。