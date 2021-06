1億2000万度のプラズマを101秒間維持、中国の核融合炉「EAST」が世界記録更新

・関連記事

2億度のプラズマを生み出せる核融合炉「人工太陽」が2020年に稼働開始する予定 - GIGAZINE



「核融合発電」が実現に向けて大きな一歩、レーザー核融合が中間マイルストーンに近づく - GIGAZINE



Googleが「核融合発電」の分野に参入 - GIGAZINE



「未来の技術」と言われた核融合発電が実現化するために越えるべき課題とは? - GIGAZINE



核融合発電の最大の障壁「ヘリウムバブルによる金属脆化」を解決する構造が初めて発見される - GIGAZINE



核融合炉「ヴェンデルシュタイン 7-X」で水素プラズマ生成に成功、実用化は2025年ごろか - GIGAZINE



世界記録を達成した核融合実験炉「ヴェンデルシュタイン7-X」がさらなるアップデートを行う予定 - GIGAZINE



核融合実験炉「ヴェンデルシュタイン 7-X」が高温・高密度プラズマの世界記録を達成 - GIGAZINE



20世紀最大の科学スキャンダルといわれた「常温核融合」をアメリカ海軍が真剣に再検討している - GIGAZINE

2021年06月01日 17時05分00秒 in サイエンス, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.