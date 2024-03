高さ13mの巨大な「砂電池」で風力や太陽光発電の余剰エネルギーを熱として蓄えるプロジェクトが進行中

地球温暖化の進行を食い止めるためには、風力や太陽光などの再生可能エネルギーを利用した発電が必要不可欠です。しかし、これらの自然に頼る発電方式には「常に一定出力で発電を行うことが難しい」という欠点があるため、化石燃料から再生可能エネルギーに移行するには生成した電力をエネルギーの形で蓄える蓄電池(バッテリー)が必要となります。新たに、フィンランドのエネルギー貯蔵スタートアップであるPolar Night Energyが、余剰エネルギーを熱の形で蓄える高さ13mの巨大な「砂電池」を建設することを発表しました。 Loviisan Lämpö Invests in Polar Night Energy's Sand Battery in Pornainen – Towards Non-Combustion Heat Production — Polar Night Energy https://polarnightenergy.fi/news/2024/3/6/loviisan-lmp-invests-in-polar-night-energys-sand-battery-in-pornainen-towards-non-combustion-heat-production

2024年03月15日

You can read the machine translated English article here.