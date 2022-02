驚異の飛行性能と高画質カメラを両立したハイスペックドローン「DJI Mavic 3」で5.1K・50fpsムービー撮影レビュー

なお、今回のレビューにはバッテリーを3個満充電にして臨み、撮影を伴わない飛行を約30分、撮影を伴う飛行を約15分行いましたが、バッテリーは1個目を約70%消費し、2個目を約40%消費しただけでした。 ◆5:まとめ 実際に「DJI Mavic 3」をじっくり飛行させてムービー撮影も大量に行った結果、高い飛行安定性・高解像度なカメラ・ブレを効果的に抑えるジンバル・長時間持続するバッテリーと、ドローンに求められる性能を非常に高いレベルで実現したモデルであることが分かりました。また、「DJI Mavic 3 Fly More コンボ」にはNDフィルターや機能性抜群なキャリーバッグが付属しているので、このセットさえあれば一通りの撮影がこなせそうです。 「DJI Mavic 3」は単体が税込25万3000円、キャリーバッグやNDフィルターなどが付属する「DJI Mavic 3 Fly More コンボ」が税込34万1000円、1TBのSSDを内蔵する「DJI Mavic 3 Cine Premium コンボ」が税込58万3000円で、DJIの公式オンラインストアなどで入手できます。 DJI Mavic 3を購入 - DJIストア https://store.dji.com/jp/product/dji-mavic-3?vid=109821

2022年02月09日 23時00分00秒 in レビュー, ハードウェア, 動画, Posted by log1o_hf

