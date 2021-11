2021年11月02日 10時13分 モバイル

AppleがiPhoneやApple Watchで自動車事故を検知・緊急連絡する機能を計画中か



AppleのスマートウォッチであるApple Watchは心拍数の測定だけでなく不規則な心拍の検知や転倒検出機能などを備えており、これらのおかげで命の危機を救われた人が多くいます。そして新たに、AppleはiPhoneやApple Watchで自動車の衝突を検知して緊急連絡を発信する機能を計画しているとウォール・ストリート・ジャーナルが報じています。



Apple working on OnStar-like features that call police in a car crash - The Verge

https://www.theverge.com/2021/11/1/22757102/apple-iphone-car-crash-detection-feature-onstar



Your iPhone and Apple Watch could soon save you in a car crash | Macworld

https://www.macworld.com/article/548883/iphone-apple-watch-car-crash-detection-feature.html



一部のPixelシリーズ向けアプリとして提供されているAndroidアプリの「Personal Safety」は、ゼネラルモーターズのOnStarやSUBARUのStarlink、フィアットのUconnectといったコネクテッドカーサービスと同じように、自動車の衝突を検出し緊急SOSを発信してくれるというアプリです。これと同様の機能をAppleはiPhoneやApple Watchに搭載することを計画していると、ウォール・ストリート・ジャーナルが報じました。





自動車運転中のスマートフォンの使用は国内外で問題視されていますが、これらに対応するためにAppleは車載システムのCarPlayをリリースしており、2020年時点で新車の80%近くがこのCarPlayに対応しています。



報道によると、AppleはiPhoneに自動車の衝突検出機能を組み込むことで、2つを連動させて衝突の検出から緊急連絡の発信まで行うことを計画しているとのこと。これはHomeKitでスマートスピーカーと照明を制御するように、iPhoneで自動車の多くの機能を制御することを計画している「IronHeart」プロジェクトのウワサにも合致する、と海外メディアのThe Vergeは報じています。



なお、GMのコネクテッドカーサービスであるOnStarは年間20億ドルの収益をたたき出しており、この分野を狙いに行くというのは「Appleにとっても非常に重要なこと」ともThe Vergeは指摘しました。