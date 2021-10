殺人鬼に誘拐された子どもが過去の被害者からかかってきた電話を頼りに脱出を目指す猟奇ホラー映画「The Black Phone」予告編

・関連記事

飛び上がるほど恐ろしいシーンを40本の映画から集めた「This Supercut Will Make You Jump」 - GIGAZINE



スティーヴン・キングが「自作の中でベスト」とした作品を原作としたドラマ「リーシーの物語」予告編公開、小説家の夫と死別した女性を中心とした愛と悲しみのスリラー - GIGAZINE



映画の「ディレクターズカット」はどういう理由で作り出されているのか? - GIGAZINE



誰もが知るグリム童話を大人向けホラーにアレンジした「Gretel & Hansel」予告編が公開中 - GIGAZINE



無料で著作権切れの映画を見放題な「Public Domain Movies」が登場 - GIGAZINE



自分と同じ見た目の不気味な「何か」が自分を殺しにやってくる「Us」予告編 - GIGAZINE



2021年10月20日 21時00分00秒 in 動画, 映画, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.