ウクライナ大使公認の松のや「チキンキエフ定食」はバターを鶏肉で巻いて揚げたというカロリーが脳にブッ刺さるテイスト

・関連記事

トマトのやさしい酸味が食欲と肉のうまみをブーストする吉野家の「牛ハヤシライス」を食べてみた - GIGAZINE



ハンバーグが濃厚な二重のソースに浸った「ボロネーゼ&マスカルポーネ風Wソースのハンバーグ定食」を食べてみた - GIGAZINE



うま味抜群な一本釣りカツオをバクバク食べられるなか卯の「漬けかつお丼」試食レビュー - GIGAZINE



2021年10月20日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.