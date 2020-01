誰もが知るグリム童話を大人向けホラーにアレンジした「Gretel ＆ Hansel」予告編が公開中

・関連記事

酔った女性をレイプする男たちに次々に復讐を果たす女性のスリラー「PROMISING YOUNG WOMAN」(若く有望な女性)予告編公開 - GIGAZINE



「マリファナ帝国」玉座を狙う男たちのクライムコメディ「The Gentlemen」予告編公開、ヒュー・グラント、マシュー・マコノヒー、コリン・ファレルなど豪華俳優が集結 - GIGAZINE



ピクサーが描く「技術進歩で魔法の消えかけた世界」とは?下半身だけの父親と少年が旅する「2分の1の魔法(Onward)」最新予告編公開 - GIGAZINE



映画好きとしても知られる「デス・ストランディング」の小島秀夫監督が2019年に見た映画ベスト10を発表 - GIGAZINE



スティーブン・キング原作、11歳の少年をレイプして切断・殺害した殺人犯を追うホラー「The Outsider」予告編公開 - GIGAZINE



「呪怨」をリメイクしたハリウッド版「THE GRUDGE」予告編公開、呪われた屋敷に訪れた人を襲う怪異を描いたホラー映画 - GIGAZINE

2020年01月06日 16時00分00秒 in 動画, 映画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.