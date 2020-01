X-MENなのにホラー映画な「ニュー・ミュータンツ」の最新予告編公開

なお、ニュー・ミュータンツは2020年4月3日にアメリカで公開予定で、日本での公開日については未定です。 The New Mutants https://www.foxmovies.com/movies/the-new-mutants

2020年01月08日 19時00分00秒 in 動画, 映画, Posted by logq_fa

