2021年07月14日 16時00分 ハードウェア

PS4など3800台のゲーム機を使って仮想通貨を採掘した違法マイニング工場が摘発される



近年はビットコインなどの暗号資産(仮想通貨)マイニングを事業として行う企業が増えており、発電所が「電気を売るよりマイニングの方がもうかる」としてマイニングを開始するケースも報じられています。ウクライナ保安庁は2021年7月7日、首都キエフの南西に位置するヴィーンヌィツャという都市で、電力網から盗んだ電気で仮想通貨をマイニングしていた工場を摘発し、「PlayStation 4(PS4)を含む約3800台のゲーム機を押収した」と発表しました。



СБУ викрила найбільшу криптоферму в Україні: майже 5 тис. комп’ютерів «майнили» гроші на Вінницяобленерго

https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vykryla-naibilshu-kryptofermu-v-ukraini-maizhe-5-tys-kompiuteriv-mainyly-hroshi-na-vinnytsiaoblenerho



Busted Cryptominers Might Have Mined on 3,800 PS4 Consoles | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/news/ukrainian-authorities-recover-500-gpus-3800-ps4-crypto-bust



Warehouse Of PS4 Pros Used To Mine Crypto Discovered In Raid

https://kotaku.com/thousands-of-ps4-pros-discovered-in-warehouse-raid-1847272415



Feds Raid Cryptocurrency Mine Filled With Thousands of PlayStation 4s In Ukraine

https://www.vice.com/en/article/4av73b/feds-raid-cryptocurrency-mine-filled-with-thousands-of-playstation-4s-in-ukraine



ウクライナ保安庁が摘発した違法マイニング工場は、地元の配電企業であるVinnytsiaoblenergoに隣接する倉庫に設置されており、電力網から違法に盗んだ電気をマイニングに利用していたと報告されています。マイニング工場は盗電を隠すために特殊な電気メーターを利用していたそうで、専門家の推定によるとVinnytsiaoblenergoの損失額は500万~700万フリヴニャ(約2000万~2800万円)に上るとみられています。これほど大規模な盗電は、ヴィーンヌィツャ近隣の停電につながるおそれもあるとのこと。



この違法マイニング工場からは、仮想通貨のマイニングに使われたとみられる機器が押収されていますが、その中には「PS4を含む約3800台のゲーム機」が含まれていることがわかっています。ウクライナ保安庁が公開したマイニング工場内部の写真がこれ。ずらりと並んだラックに所狭しと設置されている長方形の黒いデバイスは……





PS4でした。側面のロゴを見る限り、このマイニング工場ではPS4を上下逆にして設置していた模様。ウクライナ保安庁は工場から、約3800台のゲーム機・約500枚のビデオカード(グラフィックカード)・50個のプロセッサ・ノートPC・電話・フラッシュドライブなど、計5000台近くのデバイスを押収したとのこと。





テクノロジー系メディアのTom's Hardwareは、これまでのところPS4で実際に仮想通貨がマイニングできるという明確な証拠は確認されていないと指摘。しかし、違法マイニング工場でこれほど大量のPS4が見つかった以上、犯人らは何かしらの方法でPS4でのマイニングに成功したのだろうと述べています。



過去には、1989年に発売されたゲームボーイでビットコインをマイニングする猛者も現れています。



ゲームボーイでビットコインをマイニングする猛者が登場、単3電池4本で採掘可能 - GIGAZINE





もちろん、マイニングの効率という面では、PS4は最新のグラフィックカードを使ったマイニングに劣ります。しかし、今回の犯人はマイニングに使用する電力を盗んでおり、エネルギーコストを考慮せずにマイニングすることが可能だったため、PS4でも十分に利益が得られた可能性があるとのこと。



ブロックチェーン分析企業・ElementusのCEOを務めるMax Galka氏は海外メディアのMotherboardに対し、「マイナーが無料で電力を手に入れている場合、マイニング経費は違ってきます。エネルギー費用がかからないため、古いGPUを含む任意のプロセッサでマイニングしても利益が出せるのでしょう」と述べています。また、PS4で仮想通貨をマイニングしていた場合、ビットコインよりもGPUに適したアルゴリズムを使用しているイーサリアムをマイニングしていた可能性が高いそうです。



なお、ウクライナ保安庁は今回摘発されたマイニング工場について、Vinnytsiaoblenergoの職員の関与を含めて調査を進めているとのこと。一方、Vinnytsiaoblenergoは7月9日の声明で、仮想通貨のマイニング設備が自社の敷地内で稼働したことはなく、違法行為とは一切関係していないと述べています。