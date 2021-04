Intelが2021年第1四半期決算報告を発表、データセンター部門は不調もPC向け部門は上向き

チップメーカーのIntelが、2021年第1四半期(1月~3月)の決算報告を発表しました。この決算報告は パトリック・ゲルシンガー CEOが就任して初となるもので、収益は前年同期と比べて減少。しかし、ファウンドリ拡充ビジネスを打ち出したゲルシンガーCEOは、2021年第2四半期(4月~6月)には好転するだろうと予想しています。 Intel Reports First-Quarter 2021 Financial Results :: Intel Corporation (INTC) https://www.intc.com/news-events/press-releases/detail/1460/intel-reports-first-quarter-2021-financial-results Intel Data Center Sales Slump Stokes Concern About Market Share - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-22/intel-reports-20-drop-in-data-center-sales-gross-margin-falls Intelの2021年第1四半期の収益報告は以下の通り。

2021年04月23日 14時00分00秒 in メモ, Posted by log1i_yk

