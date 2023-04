サムスン電子が96％の利益減を報告するも株価は今年最高値を記録

2023年4月7日に、サムスン電子が2023年第1四半期(1月~3月)の収益見通しを発表しました。発表によると2023年第1四半期の営業利益は6000億ウォン(約600億円)で、前年同期と比べて営業利益が約96%下落していることが明らかになっています。 Samsung Electronics Announces Earnings Guidance for First Quarter 2023 – Samsung Global Newsroom https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-announces-earnings-guidance-for-first-quarter-2023

2023年04月10日 11時05分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

