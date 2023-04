Samsungの利益が95％も激減し過去14年間で最低水準、半導体需要の低迷が直撃

・関連記事

Samsungは半導体価格が下落した影響で営業利益が記録的な低調に、アナリストは今後の半導体市場をどう見ているのか? - GIGAZINE



サムスン電子が96%の利益減を報告するも株価は今年最高値を記録 - GIGAZINE



SamsungのエンジニアがChatGPTに社外秘のソースコードを貼り付けるセキュリティ事案が発生 - GIGAZINE



Samsung製SSDの「寿命短すぎ問題」を解決するアップデートが公開される - GIGAZINE



サムスン製高速SSD「990 PRO」の寿命が短期間で46%縮む事態が発生 - GIGAZINE

2023年04月27日 13時56分00秒 in ハードウェア, Posted by log1l_ks

