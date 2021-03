Intelが2300億円超の特許侵害による損害賠償支払い命令を受ける

アメリカ・テキサス州で行われた陪審裁判で、特許を侵害したとしてIntelに対して21億8000万ドル(約2300億円)の損害賠償の支払いが命じられました。 Intel hit with $2.2 billion patent judgment | Ars Technica https://arstechnica.com/tech-policy/2021/03/intel-hit-with-2-2-billion-patent-judgment/ Intel Told to Pay $2.18 Billion After Losing Patent Trial - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-02/intel-told-to-pay-2-18-billion-after-losing-texas-patent-trial 集この陪審裁判は、積回路の設計・製造を行う VLSI Technology が、特許を侵害されたとしてIntelを訴えていたもの。現地時間2021年3月2日、テキサス州の陪審員はIntelが2つの特許を侵害したとして、同社に21億8000万ドルの損害賠償を支払うよう命じました。なお、Intel側はVLSI Technologyについて、「製品を販売しておらず、特許訴訟以外に収入源を持っていない」と述べ、同社は パテント・トロール であると指摘しています。

2021年03月03日 12時00分00秒 in ハードウェア, Posted by logu_ii

