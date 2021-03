2021年03月03日 11時50分 ソフトウェア

Excelのように使用できるローコード「Power Fx」をMicrosoftが開発



2021年3月2日、Excelを使用する感覚でコードを記述できるローコードプラットフォーム「Power Fx」をMicrosoftが開発したと発表しました。Power FxはオープンソースとしてGitHub上で公開されています。



GitHub - microsoft/Power-Fx: Power Fx low-code programming language

https://github.com/microsoft/power-fx



What is Microsoft Power Fx? | Microsoft Power Apps

https://powerapps.microsoft.com/en-us/blog/what-is-microsoft-power-fx/



Introducing Microsoft Power Fx: the low-code programming language for everyone | Microsoft Power Apps

https://powerapps.microsoft.com/en-us/blog/introducing-microsoft-power-fx-the-low-code-programming-language-for-everyone/





Power FxはMicrosoftが提供するアプリ開発プラットフォーム「Power Platform」でコーディングを行う際の標準手段となります。ユーザーはExcelに関数を打ち込むようにコーディングが可能で、コードを書き換えると同時に再計算が行われるREPLのような仕様になっているとのこと。



Power Fxで利用できる関数は以下の画像の通りとなっており、緑に塗られているものはExcelで動作する関数と同じか、近い働きをするものになっています。





開発チームは「Power Fxは既に何億人もの人々が使用しているExcelユーザーに手に取ってもらえるよう、Excelと同様の構文に基づいて構築できるよう開発した」と述べています。Power FxはExcelユーザーが使い慣れた方法で動作するため、今までプログラム開発が困難だったユーザーもシームレスにプログラム開発に移行できるとしています。





Power FxはExcelだけではなく、PascalやMathematicaなどにもインスピレーションを受けて開発したとのこと。開発チームは多数のユーザーにPower Fxを利用してもらい、コミュニティが構築されることを望んでおり、今後改善を続けていくと語っています。