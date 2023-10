Appleとカリフォルニア工科大学の7年続いた法廷闘争がついに決着

アメリカのカリフォルニア工科大学がAppleと半導体メーカーのBroadcomに対して「Wi-Fi技術の特許を侵害した」と2016年に起こした訴えについて、カリフォルニア工科大学が訴訟を中止することで合意に達したとロイターが報じています。 Caltech ends high-stakes US patent fight with Apple and Broadcom | Reuters https://www.reuters.com/article/apple-caltech-lawsuit-idCAKBN31C1S5

2023年10月13日 12時00分00秒 in メモ, モバイル, Posted by log1i_yk

