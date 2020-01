2020年01月31日 15時00分 ハードウェア

Appleと関連チップメーカーに総額1200億円の損害賠償命令、カリフォルニア工科大学の特許侵害で

Appleと通信用チップメーカーのBroadcomがカリフォルニア工科大学に特許侵害で訴えられていた件について、ロサンゼルスの連邦地方裁判所はAppleとBroadcomに対して11億ドル(約1200億円)の損害賠償の支払いを命じる判決を下しました。



カリフォルニア工科大学は2016年に、「Wi-Fiの通信を改善する特許がBroadcomによって侵害された」と主張し、同時にBroadcom製のWi-Fiチップを搭載したデバイスを販売するAppleも特許を侵害しているとして、両社をロサンゼルスの連邦地方裁判所に訴えました。



カリフォルニア工科大学は「iPhoneやiPad、Mac、iMac、Apple Watch、Apple TV、Home PadなどのAppleデバイスは、問題となったBroadcomのWi-Fiチップが2010年に搭載されてからこれまで5億9800万台以上販売された」というデータに基づき、Appleに1台当たり1.40ドル(約150円)、Broadcomに1台当たり26セント(約28円)の損害賠償を要求していました。



AppleとBroadcomはそれぞれ特許の侵害を否定していましたが、連邦地裁はカリフォルニア工科大学の主張を認め、総額およそ11億ドルとなる賠償金の支払い命令を下しました。賠償額の内訳は、Appleが8億3780万ドル(約914億円)、Broadcomが2億7020万ドル(約295億円)となっています。



Broadcomは「判決内容は事実とは異なり、法的根拠には同意できない」と判決に対して不服を唱え、上訴する構えをみせました。また、Appleは「Broadcomのチップを使用しただけで、カリフォルニア工科大学の特許を直接侵害していない」と主張し、上訴する予定だとしています。



一方で、カリフォルニア工科大学は「AppleとBroadcomがカリフォルニア工科大学の特許を侵害していると陪審員に認められたことをうれしく思います。カリフォルニア工科大学は非営利の高等教育機関として、教育と総合研究を通じて人類の知識を拡張し、社会に利益をもたらすという使命を促進するため、知的財産の保護に取り組んでいます」とコメントしました。