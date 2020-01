2020年01月31日 14時00分 乗り物

航空自衛隊も導入しているステルス戦闘機F-35に「弾がまっすぐ飛ばない不具合」などが報告される

日本の自衛隊も導入しているアメリカのステルス戦闘機・F-35について、アメリカ国防総省の運用試験および評価部門(DOT&E)が「弾がまっすぐ飛ばない不具合」や「計873個のソフトウェア上の欠陥」などを報告しているとブルームバーグが発表しました。



F-35の派生型であるアメリカ空軍仕様のF-35Aは、固有武装としてGAU-22/A 25mm機関砲を機体内に固定装備しているという、同じ派生型のF-35BやF-35Cとは異なる仕様の機体で、自衛隊が配備しているF-35も、F-35Aが主。しかし、ブルームバーグがいち早く入手した報告書によると、F-35Aは機関砲が本来の位置とは異なる位置に取り付けられていることが原因で、銃撃の精度が「許容できないレベル」に落ちているとのこと。機関砲を固定する銃架の改良が行われているようですが、年次報告の時点で試験段階に達しておらず、「F-35Aの機関砲の使用は制限された状況」だと報じられています。



機関砲の問題の他にも、「ソフトウェアの問題」が大々的に報じられています。F-35は、整備用の情報システムとして「自動兵站情報システム(ALIS)」という、端末を機体に接続することで故障箇所や対処方法を診断し、さらに交換部品の在庫もチェックするという独自のシステムを備えています。しかし、ALISは2015年には「問題あり」という診断結果の8割が誤報だったことが判明するなど、不具合の存在を指摘され続けてきました。



今回の年次報告では、2019年11月の時点でF-35に搭載されたALISやその他のソフトウェアに計873個の不具合が確認されました。2018年9月の報告では917個の不具合が指摘されていたため、「減少傾向にある」とはいえます。しかし、2020年1月22日、国防総省はALISを、データ統合環境とアプリケーションスイートを備えたクラウドに最適化された新システム「運用データ統合ネットワーク(ODIN)」に置き換えると発表しました。



以上のような不具合をそれぞれ評価した結果、「カテゴリー1」として分類される「要修正の欠陥」は13件にも上りました。F-35開発部門は欠陥を修正すべく取り組みを継続していますが、次々と新たな欠陥が発見されるため、以前の報告書で指摘されていたサイバーセキュリティ上の問題など、多くの重要な欠陥がまだ残されているとのこと。



アメリカ軍に配備されているF-35は、「少なくとも1種の戦闘任務に使用できる」ことを示す指標「Mission capable」をクリアしている機体が80%を割っているとDOT&Eは指摘。中でもアメリカ海軍使用の派生型であるF-35Cは特に低い「Mission capable」を示しているそうです。



アメリカ軍以外でF-35を最も多く配備しているのが、日本の航空自衛隊です。2018年12月に閣議決定された防衛大綱によって、航空自衛隊に配備されるF-35は計147機に増えることが決まっています。



