半導体製造大手のGlobalFoundriesがIBMを提訴、「Intelや日本の半導体メーカー・Rapidusに企業秘密が不当に漏れた」と主張

アメリカの大手半導体製造企業であるGlobalFoundriesが2023年4月19日、企業秘密の不正流用の疑いでIBMを提訴しました。IBMがIntelや日本の半導体メーカー「Rapidus」と締結したライセンス契約が、GlobalFoundriesが2015年に買収したIBMの企業秘密を不当に共有していることが指摘されています。



GlobalFoundriesとIBMはニューヨーク州オールバニで数十年にわたって共同で技術開発を行っていました。2015年にIBMがマイクロエレクトロニクス事業をGlobalFoundriesに売却した際には、その技術のライセンスと開示の独占権もGlobalFoundriesに売却されています。



しかしIBMは2022年12月にRapidusと2nmプロセスの半導体製造において提携を結んだことを明らかにしています。GlobalFoundriesは、IBMとRapidusが結んだ提携において、GlobalFoundriesの知的所有権と企業秘密を違法に共有しているとして、IBMを提訴し、補償的・懲罰的損害賠償および企業秘密の使用差し止めを求めています。





さらにGlobalFoundriesは、IBMが2021年に次世代半導体技術分野において提携することを発表したIntelに対しても知的所有権を違法に開示し悪用していると主張しています。GlobalFoundriesは「IBMとIntelの業務提携は、GlobalFoundriesとIBMが共同で行った数十年分の技術に基づいています」と述べています。



またGlobalFoundriesは「IBMは違法なライセンス収入や他の利益で数億ドル(数百億円)を不当に受け取っている可能性があります」と指摘。





IBMに対しGlobalFoundriesは損害賠償などを求めるほか、IBMとRapidusの業務提携の発表以来加速している違法な採用活動を停止することを裁判所に対して求めています。



一方で海外メディアのロイターに対し、IBMは「GlobalFoundriesは詐欺と契約違反を主張したIBMの合法的な意見を棄却した自社の試みが裁判所によって却下された後に、今回のメリットのない訴訟を提起しました」と批判。また「彼らの主張には全く根拠がありません」と述べています。なお、IntelやRapidusはコメントを控えています。