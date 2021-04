2021年04月16日 09時00分 ネットサービス

過激派が集う海外匿名掲示板「8kun」を事実上支援しているホスティングプロバイダ「VanwaTech」創設者の考えとは?



https://assets.bwbx.io/images/users/iqjWHBFdfxIU/iqwP9JxBJz4g/v1/-1x-1.jpg



2021年1月、アメリカ合衆国議会議事堂襲撃事件が勃発するおよそ2カ月前に、白人至上主義者や過激派、陰謀論「Qアノン」の支持者が集う匿名掲示板「8chan(8kun)」が一時的に閉鎖されました。Qアノンの支持者たちの中には「権力者によりサイトが閉鎖され、陰謀が現実のものになろうとしている」と捉える人もいましたが、現実はそれほど深刻なものではなかったようです。



A 23-Year-Old Coder Kept QAnon and the Far Right Online When No One Else Would - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/features/2021-04-14/qanon-daily-stormer-far-right-have-been-kept-online-by-nick-lim-s-vanwatech



8chanが閉鎖した原因は、8chanにホスティングサービスを提供するプロバイダ「VanwaTech」の技術的な不具合によるものでした。VanwaTechは2019年、当時21歳であったニック・リムという人物によって設立されたサービスで、8chanを含むさまざまなウェブサイトにサイバー攻撃に対する保護といった技術を提供しています。小さなサービスながら、年間数十万ドル(数千万円)の収入を得ているというリム氏はビジネス界の小さな一角に君臨し続けています。



リム氏はアメリカで最も悪名高いとされる大規模な掲示板にサービスを提供していますが、自身は特定の思想や政治的信念は持ち合わせていないと語ります。2020年初頭に行われたインタビューでは「Qアノンについて何も知らなかった」と語り、当時のアメリカ大統領であるドナルド・トランプ氏に対する特定の意見も持っていなかったとのこと。しかし、リム氏のような人物がウェブサイトをサポートしている限り、そこに集まる人々が消えていくことはありません。





アメリカ国内の過激主義者を取り締まる法律は、国際テロに関するものほど広範ではなく、Amazon Web Service(AWS)のような大規模なプロバイダでさえ一貫した基準を設定するのに苦労しているとのこと。こういったプロバイダは独自の基準を定めて特定の思想の排除を試みていますが、人種差別者やトランプ氏支持者、あるいはただの共和党主義者といったさまざまな思想が織り混ざった信念体系に明確な線引きを行うことは困難だとしています。



一方、リム氏は昨今の世界情勢を鑑み、「アメリカが直面している本当の政治危機は過激主義の台頭ではなく、憲法修正第1条の侵食である」と主張します。アメリカ合衆国憲法修正第1条では「議会は表現の自由や報道の自由などを制限することはできない」と定められていますが、リム氏は「インターネット上で行われている言論の制限といった行為は、アメリカを共産主義的な専制政治の危機に直面させている」と述べ、全体主義的な近未来を描いたSF小説「1984年」を例に挙げて、「私たちは1984年の世界の1歩前にいる」と表現しています。自身が8chanにサービスを提供し続ける理由も、検閲を嫌い、クライアントを拒否するべきではないという考えに基づいているとのこと。





リム氏は特定の思想に基づいたユーザーの発言について、「私にとってそれらは違法な言論ではありません」と考えを述べています。また、リム氏はアメリカ合衆国の極右、ネオナチなどが集まるサイト「デイリー・ストーマー」を運営するアンドリュー・アングリン氏とビジネスの関係を結んでいますが、なぜこのような関係を結んだのか問われたリム氏は「デイリー・ストーマーが検閲されたという点に興味が沸いたからです」と答えています。



8chanのような問題のあるサイトは、通常AWSのようなプロバイダからサービスの提供を停止されます。これらのサポートが得られないということは、ドメイン名登録やDDoS攻撃からの保護といったウェブサイトの存続に必要不可欠なサービスを得られないということであり、これらのサポートなしではサイト運営者はコンテンツを提供し続けることができません。



2020年時点で8chanは3つの異なる企業が所有する11個のIPアドレスに分散してホスティングされているとされており、8chanを制限しようとする人々の試みを回避しています。リム氏はSNSアプリ「Parler」がAWSなどから排斥された一件でハイテク企業への不信感を募らせたと話すものの、インターネット上で事実上の検閲が行われている現状を「ビジネスチャンス」だと捉え、新たなWebサイトのホスティングを検討していると話しています。