FacebookやTwitterが乗っ取られたユーザーアカウント多数を凍結

FacebookがKrebs on Securityに語ったところによれば、凍結したアカウントは数百件あり、それぞれハッキングや恐喝、美人局、 SIMスワッピング 、 スワッティング などの手法を用いて、本来のアカウント所有者から奪い取られたものだったそうです。 過去に、Twitterで「@N」という短いアカウント名を所有していたユーザーがアカウントを乗っ取られた事例や、同じくTwitterで「@jb」アカウントを所有しているユーザーが度重なる攻撃を受けていたことが 報告されています 。 なお、このほかにDiscordでもアカウント凍結が行われているとのこと。 Krebs on SecurityのBrian Krebs氏はOGUsersフォーラムでアカウントが消されたという報告が相次いでいる様子をツイートしています。

Facebook、Instagram、TikTok、Twitterが、様々な手段で本来のアカウント所有者の手から他者に渡ってしまったアカウント多数を凍結しました。これは、アカウント売買に関与するユーザーを取り締まるための措置として行われたものだとのことです。 Facebook, Instagram, TikTok and Twitter Target Resellers of Hacked Accounts — Krebs on Security https://krebsonsecurity.com/2021/02/facebook-instagram-tiktok-and-twitter-target-resellers-of-hacked-accounts/

2021年02月05日 11時35分00秒 in ネットサービス, セキュリティ, Posted by logc_nt

