惑星移住ミッションに挑む若者たちの狂乱を描くSFスリラー映画「Voyagers」の予告編が公開

「THIS WILL TEAR US APART(我々を引き離すもの)」

・関連記事

ディズニー・ピクサーの新作映画「Luca」予告編公開、舞台は地中海沿岸のリヴィエラ - GIGAZINE



残虐格ゲー「モータルコンバット」の実写映画版予告編が公開、トドメを刺すフェイタリティシーンも - GIGAZINE



「101匹わんちゃん」に登場する悪女クルエラが主役の実写映画「クルエラ」予告編公開、主演はエマ・ストーン - GIGAZINE



アニメ映画監督になる前から創りたかった映画だという細田守監督の「竜とそばかすの姫」特報映像公開 - GIGAZINE



ザック・スナイダー版「ジャスティス・リーグ」の予告編が公開 - GIGAZINE



2021年03月05日 20時00分00秒 in 動画, 映画, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.