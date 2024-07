廃墟と化した宇宙ステーションで最恐の生命体が人間たちを襲いまくる「エイリアン：ロムルス」の最終予告編公開

完全に荒れ果てている宇宙ステーション。予告編ムービーでは、映画「雨に唄えば」の名曲「You are my Lucky Star」が流れます。

2024年07月19日 11時12分00秒 in 動画, 映画, Posted by log1i_yk

