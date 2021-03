2021年03月31日 21時00分 動画

サイコスリラー映画の金字塔「ソウ」のリブート作「Spiral: From the Book of Saw」の予告編が公開



サイコスリラー映画「ソウ」のリブート作品となる「Spiral: From the Book of Saw」の予告編が公開されました。監督はソウ2・ソウ3・ソウ4といったソウシリーズの監督を務めたダーレン・リン・バウズマンが担当します。



Spiral: From the Book of Saw (2021 Movie) Official Trailer – Chris Rock, Samuel L. Jackson - YouTube





主演は刑事のエゼキエル・“ジーク”・バンクスを演じるクリス・ロックと……





ベテラン警官のマーカス・バンクスを演じるサミュエル・L・ジャクソン。





物語は警察署に置かれたミントグリーンの箱から始まります。





この中に入っているものとは……?





苦悶の表情を浮かべながら頭を抱えるジーク。





場面は変わり、警察署内でちょっとした騒ぎが起きているシーン。





その先に置かれているのがミントグリーンの箱でした。





箱を開封したジークは、「PLAY ME(僕と遊ぼう)」と書かれた物体を見つけます。





これはUSBメモリでした。





PCに挿してUSBメモリの中のデータをチェックすると、赤い渦巻き模様を映したムービーが流れます。





再び場面が変わり、地下鉄の構内を照らすライトを持った……





神妙な面持ちの男性が登場。





次の瞬間、男性の背後に豚のマスクを被った何者かが出現し……





男性を拉致。





そして、男性は拘束された状態でレール上に放置されてしまいました。





口にも拘束具をつけられている模様。そして目線の先には……





猛烈なスピードで迫りくる地下鉄。





再び場面が変わり、家の壁に描かれた赤色の渦巻きを見つめるジーク。





またもやミントグリーンの小箱が届けられます。このミントグリーンの箱が新しい殺人ゲームのスタートを告げているのでしょうか。





奇妙な殺人ゲームを追うジーク。





ジークの相棒であるウィリアム・シェンク(演:マックス・ミンゲラ)や……





アンジー・ガルザ(演:マリソル・ニコルズ)といった、さまざまな警察官が殺人事件に巻き込まれていくこととなります。





ジークの父親であり、伝説的な警察官として周りから尊敬の念を集めるマーカスの口から「ジグソウ」という名前がポツリ。





渦巻き模様を想起させるような螺旋階段





スイッチが点灯し……





チェーンがクルクル回転





何かが動き始めます。





殺人鬼を模した豚の人形





殺人鬼からのメッセージ





捜査の中で浮かび上がってくる犯人とは……?





そして糸鋸を手にしているのは……





ジークでした。糸鋸を持っていない方の手は、手錠でつながれています。





絶叫するジーク





銃口が向けられたその先にいるのは果たして……。





「Spiral: From the Book of Saw」





サミュエル・L・ジャクソン演じるバンクスが拘束されているシーンで予告編は終了。





なお、「Spiral: From the Book of Saw」は2021年5月14日に公開される予定です。