2022年09月27日 10時38分 動画

全世界累計販売本数1700万本超の人気ゲーム「The Last of Us」の実写ドラマシリーズの予告編がついに公開



映像ストリーミングサービスのHBO Maxオリジナル作品として配信予定の実写ドラマ版「The Last of Us」の予告編が公開されました。原作は全世界累計販売本数1700万本超の同名ゲームです。



The Last of Us | Official Teaser | HBO Max - YouTube





BGMとして流れているのはハンク・ウィリアムズの「ALONE AND FORSAKEN」。





反乱組織・ファイアフライのエンブレムを塗りつぶす住民の姿





文字盤が割れた腕時計を巻いているのが……





主人公のジョエル・ミラー。演じるのはペドロ・パスカルです。





壁には血のようなもので「When you’lost in the darkness(暗闇で迷ったら)」と書かれています。





鎖でつながれた足





仰々しく「WELCOME(ようこそ)」と書かれた隔離地域





荒廃したシカゴ





家族のドクロ





ヒロインのエリー・ウィリアムズを演じるのはベラ・ラムジー





カチカチ音と共に忍び寄ってくる感染者





音に敏感な感染者に見つからないようにと指示を出すジョエル





ファイアフライのリーダーであるマーリーンも一瞬登場します。





ジョエルが娘のサラを抱えてオースティンの街から逃げようとするシーン





銃を構えるジョエルの視線の先にいるのは感染者かそれとも……。





ジョエルの密売仲間であるビルがジョエルに向けて銃を構えるシーン





鬼の形相で兵士を殴りつけるジョエル





RUN





爆発





燃える人





そしてまた爆発





衝突と激しいアクションシーンも盛りだくさんです。





血まみれになったエリー





頭部がキノコ状に変異した感染者の姿も一瞬だけ見られます。





ジョエルとエリー





The Last of Us





なお、「The Last of Us」は2023年にHBO Maxで配信開始予定です。