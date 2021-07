ナチョフライを守るためロボット部隊フライフォースがモンスターと戦うアニメCM「FRY FORCE」をタコベルが公開

・関連記事

カーネル・サンダースが悪のカーネル・サンダースと戦うため別世界の自分の力を借りるマンガが登場 - GIGAZINE



カーネル・サンダースとDCユニバースのコミック第3弾予告映像公開、カーネルが新たな世界へ挑む - GIGAZINE



「カーネルおじさん」を攻略できるKFC公式の恋愛シミュレーションゲームが登場 - GIGAZINE



日本再上陸で3時間以上の長蛇の列を作った「タコベル・渋谷道玄坂店」に行って噂のタコスを食べてきた - GIGAZINE



2021年07月26日 11時29分00秒 in 動画, アニメ, 食, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.