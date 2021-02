Twitterが日本を含む各国の政府関係者のアカウントにラベル付けを開始

誤情報の拡散が問題となっているSNSで透明性を高めるため、Twitterが2021年2月11日付で日本を含む16カ国における政府関係者のアカウントにラベル付けを行うことを発表しました。 Expanding our work to identify state-affiliated accounts https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2021/account-labels-phase2.html

・関連記事

人は「自分は他の人よりフェイクニュースにだまされにくい」と考えがちだと研究で判明 - GIGAZINE



Twitterがトランプ氏のTwitterアカウントをBANしてから誤情報が劇的に減少 - GIGAZINE



誤情報ツイートに対して参考情報を示すTwitterの新機能「Birdwatch」登場 - GIGAZINE



InstagramとFacebookが新型コロナワクチンの誤情報を拡散するアカウントをBANすると発表 - GIGAZINE



Twitterが政府高官と国営メディアのアカウントにラベル付けを行うと発表 - GIGAZINE

2021年02月12日 12時30分00秒 in ウェブアプリ, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.