Twitterが「認証済みバッジ」付与のためのプロセスを再開か

著名人のアカウントが本物であるとTwitterが公式に認証した「認証済みアカウント」には、認証済みであることを示す青い認証済みバッジがアカウント名の横に表示されます。Twitterの公式認証プロセスは2017年11月から一時中止していましたが、近いうちに再開する可能性が報じられています。



Twitter is working to bring back verification - The Verge

https://www.theverge.com/2020/6/8/21284406/twitter-verified-back-badges-blue-check



「私はTwitterの従業員でも、技術サポートでもありません」と述べるリバースエンジニアのジェーン・マンチュン・ウォン氏が、Twitterの「設定」から「アカウント」を開いたところ、「Personal information(個人情報)」の欄に「Request verification(リクエスト確認)」という項目が出現していたことを報告しています。この「リクエスト」とはアカウント認証のリクエストのことであり、中止されていた公式認証プロセスが再開する可能性が示唆されています。





公式認証プロセスが中止になったのは2017年11月のことで、白人至上主義であることを公言しているユーザーのTwitterアカウントに、認証済みアカウントであることを示す青色のバッジが付与されて大きな議論を巻き起こったことがきっかけ。Twitterは「公式認証の基準を見直す」として、アカウントの公式認証プロセスを一時中止。新規の認証バッジリクエストの受付けも停止すると発表しました。



Twitterが青色チェックマーク「認証済みアカウント」の基準を見直すため認証プロセスを一時中断 - GIGAZINE





2018年3月にはTwitterのジャック・ドーシーCEOが、「すべてのユーザーが公式認証プロセスの対象とする方針を検討している」と語りました。



Twitterは今後すべてのユーザーが「認証バッジ」を取得できるよう取り組みを強化する方向性 - GIGAZINE





一方で、TwitterのプロダクトリーダーであるKayvon Beykpour氏が、「公式認証プロセスの検証の優先度は低く、2018年11月に行われる中間選挙に向けての対策に追われている」と、2018年7月にTwitter上で明らかにしています。



We've heard some questions recently about the status of Verification on Twitter, so wanted to address directly. Updating our verification program isn’t a top priority for us right now (election integrity is). Here’s some history & context, and how we plan to put it on our roadmap